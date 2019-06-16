В Самарканде разработали проект реконструкции Университетского бульвара (бывш. Абрамовский бульвар). Планами по преобразованию бульвара поделился городской хокимият на странице в Facebook.





В окончательном варианте проекта городские власти обещают обязательно провести двусторонние велодорожки вдоль аллеи, установить современные фонтаны, тренажеры, а также благоустроить местность.





Согласно проекту, изменения коснутся также системы освещения бульвара. Здесь появятся декоративные композиции из геометрических фигур.





«Главное — работы будут проведены без нанесения ущерба деревьям. Наоборот, на территории будут посажены декоративные деревья», — говорится в сообщении.

В хокимияте отметили, что проект уже реализуется, его планируют завершить в августе. Первые работы пройдут на территории от памятника Амиру Темуру до факультета биологии Самаркандского государственного университета.

Вартан Гарибьянц / Письма о Ташкенте.

Большинство пользователей в Facebook выступают против возможных изменений и опасаются вырубки деревьев. В социальной сети набирает обороты хэштег #нашБульвар, запущенный в группе «Я — Самаркандец».

16 июня заместитель хокима Самарканда по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Рустам Олимов встретился с жителями (видео), которые попросили администрацию не трогать бульвар. Он сообщил, что «будет новое современное озеленение, которое уже устарело», будет проведена новая система орошения, освещение.

Замхокима заявил, что работы приостановлены и предложил самаркандцам направить свои предложения по преобразованию местности.

Зимовка ушастых сов (Asio otus) на Университетском бульваре Самарканда. Фото: ecoport.uz.

Университетский бульвар находится в центральной части Самарканда. Здесь расположена аллея из высоких деревьев, благодаря которой улица разделена на две части. Бульвар пересекается с девятью улицами.

Территория бульвара и сам бульвар заложены в конце XIX века. Туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман в 1870 году утвердил план «Русского Самарканда». В 1871 году при губернаторе Самарканда Александре Абрамове закладывается «Абрамовский бульвар», обсаженный многочисленными деревьями, разделяющий старый и новый город.









По бульвару уже проложены полосы для будущих велодорожек. На территории находится техника и рабочие, 15 июня. Фото: Нина Яшина / «Я — самаркандец»

Центральный бульвар имел ширину 60 саженей (128 м), длину 490 саженей (1044 м), имел 3 аллеи, обсаженные кленами, тополями, карагачами, акациями и айлантусами, и пересекался двумя проездами. Бульвар задумывался как центральное место для отдыха горожан.

Из группы «Я — Самаркандец».

Как выглядит Университетский бульвар (видео)