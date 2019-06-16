Днем 16 июня рядом с оптовым рынком «Кукланги водий» (Куйлюк) в Бектемирском районе вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, горели пустые деревянные ящики и поддоны, сложенные на площади 60−70 кв. м на территории автостоянки большегрузов, относящейся к ООО «Давру Даврон авто».

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 13:53. Пожар был полностью потушен в 14:35.

Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается.