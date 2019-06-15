Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Узбекистана на уровне «ВВ-/В». Прогноз по рейтингам — стабильный, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

«Прогноз „Стабильный“ отражает наши ожидания того, что в течение ближайшего года бюджетные и внешнеэкономические показатели Узбекистана останутся сильными, однако немного снизятся вследствие дефицитов счетов текущих операций (СТО) и заимствований правительства», — говорится в сообщении.

S&P может повысить рейтинги, если растущая интеграция страны с мировой экономикой и реформирование государственных компаний приведут к большему потенциалу роста и устойчивости экономики. Агентство также может повысить рейтинги, если эффективность денежно-кредитной политики повысится, например, благодаря снижению долларизации экономики. Дальнейшая диверсификация базы доходов или структуры экспорта также будут оказывать благоприятное влияние на суверенные рейтинги.

Рейтинги могут понизиться, если интеграция с мировой экономикой приведет к значительному ухудшению бюджетных и внешнеэкономических показателей страны. Это может произойти, если импорт будет расти и дефицит СТО будет и далее финансироваться за счет долга и использования активов. Рейтинги также могут понизиться, если эксперты отметят ухудшение показателей ключевых государственных компаний, обусловливающее рост условных обязательств для правительства.

Позитивными рейтинговыми факторами являются позиция Узбекистана как внешнего нетто-кредитора и низкий уровень долга правительства. Эти факторы обусловлены главным образом объемом чистых активов правительства, что связано с политикой перевода части доходов от продажи сырьевых товаров в Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), отмечает агентство.

Рейтинги S&P ограничены низким уровнем благосостояния, измеряемым показателем ВВП на душу населения. По мнению экспертов, будущая экономическая политика труднопредсказуема, учитывая высокую централизацию процесса принятия решений и недостаточно развитые подотчетность и институциональную систему сдержек и противовесов. Рейтинги Узбекистана также ограничены низким уровнем гибкости денежно-кредитной политики.

Правительство Узбекистана инициировало ряд всеобъемлющих реформ, в том числе попыталось укрепить независимость органов юстиции, отменить некоторые ограничения на свободу слова, а также сделать решения правительства более прозрачными для граждан. Кроме того, реформы включали принятие антикоррупционного законодательства, повышение прозрачности экономической статистики, а также либерализацию торгового режима и режима обмена валют. Отношения с соседними странами также значительно улучшились, отмечают эксперты.

«Несмотря на позитивную тенденцию, связанную с усилением институтов, мы полагаем, что Узбекистан начинает развитие с невысокого уровня. Мы считаем, что принятие политических решений будет оставаться в высокой степени централизованным процессом, сконцентрированным в руках президента, что делает будущие решения менее предсказуемыми. Мы отмечаем, что система сдержек и противовесов между структурами власти остается неразвитой. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении передачи власти, несмотря на достаточно мягкий переход власти к президенту Шавкату Мирзиёеву», — говорится в сообщении.

S&P ожидает, что до 2022 года темпы роста реального ВВП Узбекистана будут составлять в среднем более 5% за счет экономического роста в секторах оказания услуг, производства и добычи природных ресурсов. Строительный сектор обеспечивает небольшую, но увеличивающуюся долю ВВП.

«Долгие годы экономика была государственной и все еще сильно зависит от государственных предприятий, которые вносят значительный вклад в ВВП страны», — считают в агентстве.

Эксперты полагают, что успешные реформы в секторе ОСГ, включая модернизацию их операционной деятельности и рост экономической эффективности, могут привести к большему потенциалу роста экономики страны. Узбекистан располагает значительными запасами природных ресурсов, в том числе запасами различных полезных ископаемых, экспорт которых ранее обеспечивал профицит СТО. В целом страна входит в число 20 крупнейших мировых производителей природного газа, золота, меди и урана, отмечает агентство.

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является приоритетной задачей правительства, подчеркивает S&P. Сейчас приток ПИИ ограничен и сконцентрирован в добывающих отраслях, в частности в сфере добычи природного газа. Если в результате реформ приток ПИИ увеличится, это позволит ограничить долговое финансирование СТО, что, в свою очередь, позволит сохранить значительные внешние активы правительства.

В 2018 году рост кредитования экономики составил около 50%, что существенно выше номинального роста ВВП. Агентство ожидает значительного роста кредитования вследствие накопившихся потребностей в инвестировании экономики, однако устойчиво высокий рост кредитования может привести к возникновению кредитных «пузырей» и менее консервативным практикам кредитования со стороны банков Узбекистана. Эти негативные факторы могут ослабить оценку S&P экономики страны в долгосрочной перспективе.

«Население Узбекистана — относительно молодо: почти 90% граждан находятся в трудоспособном возрасте или еще не достигли его, что создает возможности для роста экономики за счет увеличения предложения рабочей силы. Тем не менее ситуация в стране остается сложной в плане покрытия предложения рабочей силы спросом. Несмотря на устойчивый рост, показатель ВВП на душу населения остается низким и составляет около 1800 долларов (по оценкам, на конец 2019 года), однако он будет выше, если будет измерен на основе паритета покупательной способности», — говорится в сообщении.

Дефицит СТО в 2018 году превысил ожидания и составил около 7% ВВП. Это было обусловлено возросшим импортом средств производства и более обширными данными по секторам экономики, ранее не отражавшимся в статистике. Эксперты ожидаются, что дефицит СТО в среднем составит около 6% ВВП на протяжении горизонта прогнозирования в результате восполнения потребностей экономики, особенно в области средств производства и высокотехнологичных товаров, необходимых для модернизации. Кроме того, объемы импорта товаров широкого потребления также, вероятно, возрастут на фоне снизившихся ограничений для торговли.

Укрепление торговых связей с соседними странами также должно способствовать увеличению объемов экспорта из Узбекистана, особенно товаров агропромышленного сектора. Тем не менее большую часть экспорта по-прежнему составляют сырьевые товары — примерно 50% приходится на золото, другие металлы и природный газ. Другой важной составляющей СТО являются денежные переводы большого числа граждан Узбекистана, работающих за рубежом, в частности в России.

Устойчивые дефициты приведут к тому, что объем ликвидных внешних активов будет превышать объем внешних обязательств в среднем примерно на 6% платежей по СТО по сравнению с 28% в 2017 году. По мнению агентства, внешнеэкономические показатели Узбекистана останутся сильными. Уровень внешней ликвидности (отношение совокупных потребностей во внешнем финансировании к поступлениям по СТО плюс доступные резервы) будет относительно небольшим, составляя 97%, в силу долгосрочного характера внешнего долга экономики и значительных резервов.

Оценка резервных активов Центрального банка включает значительные запасы монетарного золота. Золото, добываемое в Узбекистане, приобретается исключительно Центробанком. ЦБ приобретает золото, используя национальную валюту, и продает доллары США на внутреннем рынке с целью компенсации роста резервов из-за увеличения запасов золота. Агентство не учитывает активы ФРРУ в составе резервов ЦБ, а считает их внешними государственными активами, расценивая их как бюджетные резервы.

S&P ожидает, что бюджет правительства будет исполняться с дефицитом в размере около 2% ВВП в прогнозируемый период. Агентство полагает, что правительство увеличит расходы на социальные нужды в таких сферах, как образование и здравоохранение, однако также ожидает роста капитальных расходов из-за потребностей экономики в развитии инфраструктуры. В настоящее время фонд заработной платы является самой значительной частью расходов и составляет более 50%. В 2019 году в стране была осуществлена реформа налоговой системы, был упрощен Налоговый кодекс и снижены некоторые налоговые ставки. Несмотря на то, что это может привести к росту налоговой базы и увеличению собираемости налогов, эксперты считают, что сначала такие изменения обусловят снижение доходов бюджета.

По оценкам S&P, расширенное правительство будет нетто-должником к концу 2020 году. Активы правительства, используемые для бюджетных и внешнеэкономических целей, сократились в 2018 году. Эксперты полагают, что объем чистых активов расширенного правительства в среднем составит 18% ВВП в прогнозируемый период.

В феврале правительство разместило выпуск еврооблигаций в размере 1 млрд долларов, в декабре 2018 года — выпуск казначейских облигаций в национальной валюте — впервые с 2012 года. По оценке экспертов, к концу года долг расширенного правительства составит 13,6 млрд долларов (22% ВВП). Помимо еврооблигаций, большая часть долга включает средства, полученные со стороны официальных кредиторов: около половины приходится на средства, привлеченные в рамках двусторонних соглашений, другая половина включает средства, предоставленные международными кредитными организациями.

По мнению агентства, относительно непродолжительный период действия гибкого валютного курса ограничивает оценку гибкости денежно-кредитной политики — так же, как и вероятность возможного политического вмешательства в процесс принятия решений Центрального банка.

Сдерживающее влияние на оценку денежно-кредитной политики также оказывают высокая инфляция и значительная степень долларизации экономики, что ограничивает эффективность механизмов денежно-кредитной трансмиссии. S&P позитивно оценивает планируемый переход ЦБ к таргетированию инфляции, хотя и ожидает, что для него потребуется несколько лет.

Агентство ожидает, что инфляция по-прежнему будет превышать 10% в течение периода прогнозирования и будет составлять в среднем 15% в этом году. Несмотря на то, что влияние девальвации национальной валюты в сентябре 2017 года уже в основном оказало влияние на экономику, инфляция останется высокой. Более открытые условия торговли способствовали повышению внутренних цен до регионального и международного уровня, что обусловило инфляционное давление на цены на товары, представленные на рынке Узбекистана.

«Увеличение зарплаты работников государственного сектора и либерализация регулируемых цен также могут привести к усилению инфляционного давления в прогнозируемый период. Мы отмечаем, что в сентябре 2018 года Центральный банк повысил ставку рефинансирования до 16%, чтобы сдержать рост инфляции. Мы ожидаем, что денежно-кредитная политика останется жесткой», — отмечается в сообщении.