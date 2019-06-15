По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2018 году более 2,3 миллиона узбекистанцев временно выехали за рубеж в поисках работы. Трудовые мигранты вносят значительный вклад в экономику страны. За границей соотечественники преодолевают правовые проблемы и трудности интеграции.

Иногда они сталкиваются с ситуациями, угрожающими жизни и здоровью. Помощь трудовым мигрантам за рубежом оказывает Агентство по внешней трудовой миграции. «Газета.uz» совместно с Министерством занятости и трудовых отношений разъясняют, что делать в случае смерти близкого человека, находившегося в трудовой миграции за рубежом.

Как может помочь Агентство по внешней трудовой миграции?

Министерство занятости и трудовых отношений оказывает практическую помощь по возвращению тел погибших соотечественников во время осуществления трудовой деятельности в зарубежных странах. Эти функции возложены на Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Рабочим органом фонда является Агентство по внешней трудовой миграции, которое поддерживает соотечественников, легально пребывающих и работающих за рубежом.

Агентство оказывает содействие в транспортировке тел погибших по заявлениям родственников. Близким погибшего в агентство или представительство на территории России необходимо предоставить следующий пакет документов:

заявление о гибели соотечественника с просьбой транспортировать тело на территорию Узбекистана и контактные данные родственников;

копия паспорта погибшего;

свидетельство о смерти из ЗАГСа или МФЦ. В ЗАГС или МФЦ по району расположения морга надо идти со справкой о смерти из морга;

копии миграционной карты, регистрации по месту жительства в России и патента на осуществление трудовой деятельности;

Как работает агентство?

После получения заявления агентство займется поиском ритуальной компании в регионе, где находится тело погибшего. Ритуальная компания окажет услуги и отправит тело в Узбекистан, где родственники должны принять тело.

Важно: Фонд поддержки и защиты прав и интересов трудовых мигрантов берет на себя расходы на оказание только необходимых ритуальных услуг для возврата на родину, включая авиаперевозку тела умершего соотечественника. Дополнительные услуги могут быть осуществлены по желанию родственников за их личные средства.

Какие сложности могут возникнуть?

Руководитель представительства Агентства по внешней трудовой миграции в Российской Федерации Саиднумон Мансуров сообщил «Газете.uz», что каждый случай индивидуальный и зависит от законодательства РФ.

«Очень сложно оказать оперативную помощь, если гибель нашего соотечественника наступила в силу уголовного преступления. Получение разрешения на вывоз тела зависит от следственных мероприятий», — сказал Саиднумон Мансуров.

Что делать, если агентство не может оплатить услуги в рамках средств Фонда по поддержке трудовых мигрантов?

Глава представительства агентства в России подчеркнул, что оно оказывает помощь легальным временным трудовым мигрантам. Граждане, которые приняли решение о переезде в другое государство, получили разрешение на временное проживание, вид на жительство или более не являются гражданами Узбекистана, не подпадают под финансирование из средств фонда.

Основным критерием для финансирования транспортировки тела является наличие документов, предоставляющих право на легальное осуществление трудовой деятельности и подтверждающих законное пребывание в России.

В случае если представительство агентства на законных основаниях не вправе транспортировать тело за счет средств фонда, агентство готово оказать юридическую консультацию и дать практические советы по транспортировке тел умерших сограждан для избежания мошеннических действий со стороны посредников, которые могут воспользоваться трагическими обстоятельствами родных и близких

По данным представительства, общая сумма затрат составляет от 38,2 тысячи рублей (Москва на начало мая) до 120 тысяч рублей за комплекс услуг в зависимости от региона, стоимости авиатранспортировки, ритуальных услуг и тарифов, не зависящих от представительства.

Какие требования и условия существуют для транспортировки тел умерших?

По данным Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», процедура транспортировки тел умерших осуществляется согласно правительственному решению о порядке погребения на территории Узбекистана умершего на территории иностранного государства.

По этическим соображениям информация о транспортировке тел умерших соотечественников и тарифы на сайте авиакомпаний не публикуется. Авиакомпания имеет возможность перевозки тел умерших на всех типах воздушных судов, имеющихся в ее авиапарке.

Согласно международным правилам авиакомпания не имеет полномочий заниматься прямой продажей на территории иностранного государства, продажу грузов осуществляют грузовые агенты НАК. Для расчета стоимости транспортировки тела умершего из-за рубежа грузоотправитель должен обратиться в представительство НАК в стране, где находится тело.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана напоминает, что легальная трудовая миграция имеет ряд преимуществ для самих граждан. Только в случае законного пребывания на территории иностранного государства и осуществления трудовой деятельности агентство сможет помочь соотечественникам отстоять свои права.

Где получить дополнительную информацию

С перечнем функций Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан и Агентства по внешней трудовой миграции можно ознакомиться на сайте migration.uz.

Агентство по внешней трудовой миграции: Ташкент, ул. Камаринисо, 1. Телефон: +99871 214 30 76, электронный адрес info@migration.uz.

Представительство агентства в России: Москва, 1-й Казачий переулок, 11/2. Телефон: +79250454744 (зарегистрирован в Telegram).

Представительство агентства в Республике Корея: Кванджу, Квансангу, Пунёе-ро 145−82. Телефон: 070−4252−2772.