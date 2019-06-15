Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к звонку об экстрадиции, которая вызвала многотысячные акции протеста и привела к столкновениям полиции с протестующими, сообщает РИА Новости.

«После изучения вопроса на протяжении последних двух дней, я объявляю, что мы приостанавливаем поправку», — заявила Кэрри Лэм.

Она отметила, что рассмотрение поправки во втором чтении будет приостановлено. Конкретная дата, когда оно будет возобновлено, не установлена.

Ранее более миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Поправка позволила бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники поправки называли законопроект об экстрадиции «смертью автономии» Гонконга. Демонстранты также полагали, что эта поправка могла бы касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, «чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине».