«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты холодных супов.

Окрошка





Окрошка — символ лета и идеальное блюдо в жаркую погоду, когда пропадает аппетит к горячим супам.

Холодный свекольный суп





Благодаря овощам свекольный суп получается не только вкусным, но еще и полезным. Яркий и многогранный вкус раскроется еще лучше, если суп настоять.

Кукси





Холодное, освежающее и аппетитное сочетание лапши с разными заправками — это все кукси, любимое многими блюдо, хит летнего сезона.

Гужа





Один из любимых летних супов в Узбекистане — освежающая и полезная гужа.

Гаспачо





В жаркую погоду только освежающий и сытный гаспачо утоляет голод и жажду одновременно, не перегружая желудок и обеспечивая организм необходимой энергией.

Таратор





В каждом болгарском кафе или столовой подают несложный, но очень приятный на вкус суп таратор.

Мятный крем-суп из зеленого горошка





Этот крем-суп станет идеальным вариантом изысканного обеда или ужина как в горячем, так и в холодном виде.

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