Два детеныша снежного барса, обнаруженные в Гиссарском заповеднике прошлой осенью, скончались от заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили «Газете.uz» в администрации Ташкентского зоопарка.

Это были первые детеныши снежного барса, обнаруженные в Узбекистане. Они представляли достоверный факт размножения вида на территории республики.

Котята снежного барса были помещены в Ташкентский зоопарк на временное содержание и карантинирование. Им было около трех месяцев. В администрации отметили, что животные прибыли в крайне утомленном состоянии, получив дорожный стресс, они были истощены и поражены клещами. У самца снежного барса были обнаружены четыре глубоких свища с опарышами в области хвоста.

Котят по прибытию обследовали и предоставили полный покой, регулярное лечение и трехразовое питание согласно рациону кормления этого вида с учетом возраста. Детеныши размещались в отдельном вольере и были полностью изолированы от посетителей.

За барсами был закреплен опытный ветеринарный специалист и обслуживающий персонал, отметили в администрации. Сотрудники регулярно получали консультативную и методическую помощь руководителей различных служб Московского зоопарка.

Несмотря на обеспеченный уход, самец барса прожил в зоопарке лишь с 16 по 22 сентября. Ветеринары установили, что детеныш умер от миокардита. Самка скончалась от обширного инфаркта миокарда 13 декабря.

Численность снежного барса в Узбекистане оценивается от 30−50 до 80−120 особей, что составляет 1−1,5% от плотности населения вида в мире. Снежные барсы являются трансграничными животными.

В 2014 году с помощью фотоловушек, установленных в Гиссарском заповеднике, было получено первое визуальное доказательство присутствия снежных барсов в Узбекистане.

В 2017 году был запущен проект по сохранению ландшафтов снежного барса, рассчитанный до 2022 года. В рамках этого проекта в скором времени в Узбекистане станет возможно проводить генетический анализ биологического материала снежного барса для изучения вида и его сохранения.