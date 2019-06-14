Заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса избран председатель центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Келдиевич Кадиров, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

Кандидатура Алишера Кадирова одобрена на совместном заседание партии «Миллий тикланиш» и ее фракции в нижней палате парламента 13 июня в Закпалате.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

На заседании также рассмотрен вопрос об освобождении от должностей заместителя спикера Закпалаты и члена комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Сарвара Садуллаевича Отамуратова, который ранее возглавил страховую компанию «Узагросугурта».





Фото: НДПУ.

Кроме того, Хотамжон Абдурахманович Кетмонов покинул пост председателя центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также ряды Комитета по вопросам обороны и безопасности нижней палаты парламента. В начале июня он был назначен первым заместителем начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.