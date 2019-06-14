10 июня компания Golden House провела официальное открытие жилого комплекса Novza. На мероприятие были приглашены будущие жители квартир, архитекторы, партнеры и друзья компании.
Гости близко ознакомились с завершившимся строительным проектом Novza. Совершив прогулку по комплексу, посетители отметили эксклюзивный восточный облик нового объекта.
До 15 июня c 10:00 до 19:00 у всех желающих есть возможность посетить жилой комплекс Novza и ознакомиться с проектом изнутри.
В честь открытия компания Golden House запустила акцию. До 30 июня будут действовать скидки до 30% при покупке квартиры в жилом комплексе Novza.
Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий
Ориентир: ст. метро «Новза»
Telegram-канал: @goldenhouseuz
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