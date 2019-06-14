Первые в истории узбекско-британских отношений политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне начальников управлений состоялись 13 июня в Лондоне.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействие сторон в рамках международных организаций.

Британская сторона приветствовала введение Ташкентом безвизового режима для граждан Соединенного Королевства, в результате которого в 2018 году турпоток из Великобритании в Узбекистан увеличился на 40%, расширяются деловые связи и культурно-гуманитарные обмены.

Стороны отметили необходимость углубления сотрудничества в области образования, включая вопросы обучения, подготовки и переподготовки специалистов.

В рамках консультаций стороны также обсудили проект Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя странами и обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной политики.

Очередной раунд консультаций запланировано провести в Узбекистане.