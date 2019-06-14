GROSS INSURANCE приглашает принять участие в конкурсе на разработку эскизного проекта (concept design) «Строительство комплексной станции технического обслуживания авто-, мото- и велотранспортных средств по адресу: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Заргарлик, 23».

Претенденту предлагается включить в разработку эскизного проекта следующие разделы:

текстовая часть: архитектурная концепция, пояснительная записка, состав комплекса объектов, описание технологических процессов и так далее;

графические материалы в цветном исполнении на электронном (CD-дисках) и бумажном носителях (планшеты): ситуационный план, генплан, фасады, разрезы, планы этажей и кровли, 3D-графика «в перспективе» и «с птичьего полета» и так далее;

технико-экономические показатели: мощность объекта, пропускная способность, производительность технологических линий, численность обслуживающего персонала, этажность зданий и сооружений, строительный объем, площадь застройки, общая площадь, структура площади прилегающей территории земельного участка и так далее;

примерный расчет стоимости и сроков реализации проекта.

Срок представления проектных предложений — до 1 июля. Срок рассмотрения заявок будет объявлен участникам дополнительно.

Победитель конкурса получит 20 млн сумов, а обладатель второго места — 10 млн сумов. Указанные суммы включают все налоги и отчисления. После награждения все разработанные материалы победителей конкурса переходят в собственность организаторов конкурса и будут использоваться по усмотрению последних.

Также для арендного пользования предлагаются следующие помещения реконструированного здания по адресу: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, 21 а:

Встроенный комплекс торговых помещений общей площадью 320 кв. м, в том числе торговый зал площадью 220 кв. м на первом этаже и складское помещение в подвальном этаже с общей площадью 100 кв. м. Встроенный комплекс помещений пункта общественного питания общей площадью 430 кв. м, в том числе пространство для приема посетителей с общей площадью 292 кв. м на первом этаже и вспомогательные помещения в подвальном этаже общей площадью 138 кв. м. Встроенный комплекс помещений пункта общественного питания общей площадью 405 кв. м, в том числе для приема посетителей на первом этаже общей площадью 280 кв.м и вспомогательными помещениями в подвальном этаже общей площадью 125 кв. м. Встроенный комплекс торговых помещений общей площадью 470 кв. м, в том числе торговый зал на первом этаже общей площадью 252 кв. м и складское помещение в подвальном этаже общей площадью 218 кв. м. Встроенный комплекс торговых помещений общей площадью 486 кв. м, в том числе торговый зал на первом этаже общей площадью 178 кв. м и складское помещение в подвальном этаже общей площадью 308 кв. м.





Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе. До этого срока заинтересованные арендопользователи имеют право внести необходимые уточнения в проектные решения комплекса помещений. Срок представления проектных предложений — до 1 июля.

Оформление и оснащение интерьера, поставка технологического и мебельного оборудования, подключение к инженерной инфраструктуре и пусконаладка осуществляется за счет арендопользователя.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−889−19−09, (+998) 90−175−74−68

Единый контактный номер по всему Узбекистану: 1166

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