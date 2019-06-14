Генеральная прокуратура Узбекистана взяла под особый контроль ситуацию с блогером Азизом Ашурбаевым, у которого сотрудники налоговых органов изъяли телефон, после чего он потерял доступ в свой аккаунт в Instagram. Об этом в пятницу на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев.

Департамент по экономическим преступлениям при Генпрокуратуре назначил доследственную проверку с целью дать правовую оценку действиям сотрудников государственных органов по отношению к блогеру, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Эркин Юлдашев поздравил всех блогеров, осуществляющих деятельность в стране, с Международным днем блогеров, который отмечается 14 июня, говорится в сообщении.

«Генеральная прокуратура заявляет, что готова поддерживать блогеров Узбекистана и защищать их законные права и интересы», — отмечается в сообщении.

Сообщение об инциденте появилось после того, как в среду начальник управления Государственного налогового комитета Ахмаджон Суюнов заявил, что блогеры, продающие рекламу в социальных сетях, должны платить налоги, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

В четверг ГНК заявил, что ведет изучение инцидента, а первый заместитель председателя комитета Мубин Мирзаев, как сообщило издание Kun.uz, лично принес извинения Азизу Ашурбаеву.

В этот же день глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов призвал ГНК расследовать ситуацию с блогером и заявил, что все журналисты и блогеры страны находятся под защитой агентства.