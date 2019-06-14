В этом году частная общеобразовательная школа «Эврика» проводила первых выпускников во взрослую жизнь. Директор «Эврики» Назира Эргашева поделилась профессиональным опытом и секретами успеха своей школы.





Начало большого пути

Желаете своему ребенку благополучия в будущем? Просто укажите ему путь к знаниям. Без давления, условий и стереотипов: школа должна быть любимой, обучение — интересным, а учителя и одноклассники — близкими. Это кредо нашей школы.

«Эврика» начала свою работу в 2008 году. Мы росли, развивались, менялись и обучались вместе со своими первыми учениками, которые в этом году стали уже выпускниками. С каждым годом желающих получить у нас образование становилось все больше. Возникла необходимость расширяться. В новом учебном году филиалы «Эврики» примут детей сразу в трех районах Ташкента: Шайхантохурском, Юнусабадском и Сергелийском.

С 8:00 до 18:00 ребенок не только получает предусмотренные государственной образовательной программой знания, но также совершенствует и шлифует их в различных кружках по интересам. Так воспитывается личность, формируются навыки комплексного самостоятельного мышления.





Праздник перемен и веры в будущее

В этом году мы провожаем первый выпуск во взрослую жизнь. Я горжусь каждым из выпускников и уверена, что они правильно сделают свой первый самостоятельный выбор. Из 15 выпускников двое уже определились с направлением образования: один уже студент международного Вестминстерского университета в Ташкенте, другой выиграл грант на обучение в Академии туризма в Анталии.

Почему нам доверяют родители?

В нашей школе обучается 510 человек, в Юнусабадском филиале в этом году будут учиться 250 школьников. Также при образовательном учреждении функционирует детский сад. А в Сергелийском районе филиал только запускается, идет набор первоклашек и воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

Учеба в «Эврике» проходит по новейшим методикам. Мы адаптируем педагогическую программу под каждого ребенка. В течение всего года ребята вовлечены в исследовательскую, проектную и научную деятельность. По каждому из предметов проводится «Парад наук». Он включает в себя развивающие увлекательные мероприятия, прививающие интерес к знаниям и расширяющие кругозор.

Пожалуй, одними из наиболее любимых занятий учеников в школе являются химия, физика, биология. Я вижу с каким воодушевлением ребята спешат на уроки. В оснащенных современных лабораториях они познают мир во всем его разнообразии.





Сейчас в нашей школе началось строительство нового, более вместительного бассейна и столовой.

Отдельное внимание уделяется изучению лингвистики, развитию логико-математического и пространственного мышления и обучению музыке.

В школе работает служба квалифицированных медиков и психологов. Их внимание сконцентрировано на создании необходимых условий для психологического развития детей.

Ребята развиваются духовно и творчески. Они с огромным удовольствием принимают участие во всех внеклассных мероприятиях школы, а в конце года выступают с отчетным концертом во дворце «Туркистон».





Зарубежные стандарты в действии

Иностранный язык в «Эврике» изучается по особой методике. Приглашаются квалифицированные педагоги из-за рубежа. К примеру, с нового учебного года в филиале Шайхонтохурского района английский язык будет вести преподаватель из Испании Карла Аркес Бласко.

Кроме того, наши ученики регулярно ездят в Великобританию для того, чтобы погрузиться в англоязычную среду и усовершенствовать свои знания языка. Также они участвуют в международных олимпиадах и демонстрируют отличные результаты.

Лето, каникулы, развитие

В дни летних каникул в школе организуется оздоровительно-развлекательный лагерь. В его программе действует клуб английского языка, проводятся спортивные занятия, творческие и интеллектуальные игры, конкурсы, четырехразовое питание.





«Эврика» активно развивает благотворительную деятельность. Ребята посещают дома «Мехрибонлик», навещают ветеранов. Здесь они получают не только знания, а еще и первые жизненные уроки добра, взаимоподдержки, любви и заботы о ближних.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Лабзак, пр. Лабзак, 5

Телефоны: (+998) 93−380−34−34, (+998) 93−390−34−34

Сайт: evrika-school.uz

Instagram: @evrika_school

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