Хокимият Ташкента представил обновленный вариант существующего герба столицы с «осовремененными элементами».

«Мы провели легкий рестайлинг и осовременили элементы. Вы можете заметить, мы не добавили ничего принципиально нового. Работа полностью согласована и одобрена администрацией города», — говорится в сообщении городской администрации.

Нынешний герб Ташкента был утвержден в 1997 году. Его авторы — Саидалим Шарипов и Джавлон Умарбеков. Сейчас герб представляет собой круглый щит с синим фоном, на котором изображены распахнутые ворота, зеленое дерево, горные вершины, гроздья винограда и цветы. По верхнему краю имеется надпись KUCH ADOLATDADIR («Сила — в справедливости»).

Прежняя версия герба. Фото: Facebook-страница хокимията Ташкента.

Открытый конкурс на разработку герба столицы был объявлен в июле прошлого года. На конкурс поступило 310 проектов и предложений от 118 художников и дизайнеров. Победителем, по мнению конкурсной комиссии, стала работа автора Юлии Затуловской, но ее должен был утвердить хокимият. Как сообщила в четверг столичная администрация, «концепцию герба» в итоге не приняли.

В феврале был определен победитель конкурса на логотип Ташкента — им стало брендинговое агентство MA’NO. Основной знак представляет собой открытые золотые ворота и чистое небо, которое формируется в букву «Т». В сообщении хокимията говорится, что администрация ищет возможности его использования.