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15-16 июня
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
11 лучших событий этих выходных в столице.
Премьера фильма "Люди в черном: Интернэшнл", StandUp, выставки хендмейда, музыкальная программа на Бродвее и другие увлекательные мероприятия.
"Люди в черном: Интернэшнл"
Фантастика, боевик
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Выставка «Биометрический паспорт»
Выставка современного искусства «Мгновение»
Развлекательная программа в батутном центре IFly
Вечеринки в The Time
StandUp вечер в Mandarin'e
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Ярмарка хендмейд-изделий в Atlas «Чиланзар»
Выставка «Восточный базар» в Next'e
Музыкальные выходные на Бродвее
Спектакль "Баядерка"
Спектакль "Ретро"
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