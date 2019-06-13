Делегация Вооруженных Сил Франции проводит трехэтапные учения по программе «Снайперский дневник» в горном учебном центре «Фориш», сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

На первом этапе снайперы получили теоретическую подготовку в деле ведения меткого огня. На втором этапе военнослужащие в течение месяца тренировались поражать цели на дальних расстояниях. На третьем этапе участники получают знания по педагогике. Снайперы, которые достигнут отличных показателей, получат статус инструктора.

Занятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Снайперы ведут огонь с движущегося автомобиля, из укрытия за стеной здания, из-за дерева, в условиях плохой видимости ночью в горах, отметила пресс-служба Минобороны.

Закрытие учений намечено на 13 июня, в нем примет участие посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор.