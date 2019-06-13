Глобальный индекс миролюбия вырос впервые за пять лет, говорится в ежегодном исследовании Института экономики и мира.

Эксперты проанализировали ситуацию в 163 странах, учитывая такие факторы, как уровень насилия и преступности в стране, политическая нестабильность, влияние террористической угрозы, расходы на военные нужды, отношения с соседними странами — всего 23 индикатора.

Впервые исследователи также оценивали и изменения климата. По их мнению, климатические изменения, влияя на запасы природных ресурсов, безопасность и перемещения населения, в будущем могут спровоцировать увеличение количества конфликтов.

Самой миролюбивой страной с 2008 года остается Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Среди стран Центральной Азии Казахстан расположился на 64-м месте, Кыргызстан — на 95-м, Таджикистан — на 105-м. Узбекистан, поднявшись на две позиции, занял 102- строчку. Туркменистан — на 115-м месте. Афганистан опустился на одну позицию и занял последнее место в рейтинге.

Специалисты отмечают, что несмотря на улучшение индекса, средний уровень миролюбия с 2008 года ухудшился на 3,78%. Снижению миролюбия способствовали рост террористической активности, усиление конфликтов на Ближнем Востоке, рост региональной напряженности в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии, рост числа беженцев и усиление политической напряженности в Европе и США.