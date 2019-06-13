Государственный музей искусств Узбекистана закрылся на реконструкцию с 11 июня, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

«Здание музея нуждается в ремонте, условия для посетителей музея необходимо модернизировать, да и музейная коллекция — не в лучшем состоянии», — говорится в сообщении.

Реконструкция проводится в соответствии с программой по комплексному укреплению материально-технической базы государственных музеев на 2017−2027 годы, утвержденной Кабинетом Министров.

В музее «Газете.uz» сообщили, что обновление предусматривает строительство дополнительных помещений, в том числе отдела реставрации, мест для хранения и демонстрации коллекций, кафе для посетителей и игровой площадки для детей, установку 3D-витрины. Внутренний и внешний фасады здания будут капитально отремонтированы.

Работы по реконструкции, как ожидается, продлятся год. В этот период музей будет закрыт для посетителей.

Государственный музей искусств был основан в 1918 году. Здание, в котором он расположен, сдано в эксплуатацию в 1974 году. В 2018 году музей отметил 100-летие.