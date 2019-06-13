Компания Halal Correct Certification Uzbekistan создана по итогам визита делегации голландской Halal Correct Certification BV в Наманганскую область, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Предприятие будет проводить лабораторные исследования продукции и выдавать в соответствии с законодательством Узбекистана сертификаты Halal, Organic и Global GAP.

Halal Correct Certification BV сертифицирует скотобойни, предприятия пищевой промышленности в Европе и мире и является экспертом в области применения соответствующих процессов для изготовления халяльных продуктов, отмечает пресс-служба МИДа.

Производство и экспорт халяльной продукции, как ожидается, будет способствовать развитию сельского хозяйства и выходу на внешние рынки.