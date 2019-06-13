Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня отбыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

На саммите будут обсуждены вопросы развития и укрепления многостороннего сотрудничества, в том числе в области политики, экономики и безопасности. Состоится обмен мнениями по проблемам международного и регионального характера.

Планируется принятие Бишкекской декларации, а также подписание пакета документов, нацеленных на расширение партнерства в рамках организации, включая наращивание межрегиональных связей, сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий, экологии, туризма, спорта и других.

Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

Глава государства пробудет в Бишкеке два дня, после чего 15 июня совершит визит в Душанбе для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Темой саммита станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион».