Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса отправили на доработку проект закона об использовании атомной энергии в мирных целях. Второе чтение документа состоялось на пленарном заседании 13 июня, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

После принятия в первом чтении в законопроекте были уточнены основные направления государственной политики в области использования атомной энергии, органы управления и контроля в этой сфере, а также требования к лицензированию.

На обсуждении в четверг депутаты отметили, что в документе имеется множество отсылочных норм и его необходимо усовершенствовать «с учетом важности сферы атомной энергетики в социально-экономической жизни страны». Они подчеркнули необходимость разработки законов прямого действия.

«Этот проект закона снят с повестки дня и в доработанном виде будет рассматриваться на очередном заседании», — отмечается в сообщении.

Принятие закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях» предусмотрено Концепцией развития атомной энергетики Узбекистана на 2019−2029 годы. Документ прошел первое чтение в Законодательной палате в начале марте.