«Алокабанк» предлагает вклад «Паритет» с гибкой системой процентов, который обещает стать прорывным на рынке банковских услуг Узбекистана.
Новый валютный вклад от «Алокабанка» в лишний раз доказывает, что хранить деньги дома невыгодно. Вклады принимаются в долларах США на 36 месяцев под 5% годовых. «Паритет» также примечателен низким порогом вложения: минимальный размер вклада составляет всего лишь 100 долларов США.
Удалось отложить еще немного денег уже после открытия вклада? Не проблема: дополнительные взносы принимаются в течение первого года. Проценты выплачиваются ежемесячно перечислением на международную карту Visa, которую бесплатно откроют в качестве бонуса.
Снимать средства со счета частями нельзя. Однако, если клиентам понадобятся вложенные деньги раньше положенного срока, то начисленные проценты не теряются.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−77
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