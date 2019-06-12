Акмал Арслонович Холмуродов стал хокимом Куйичирчикского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Утверждение состоялось на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов района.

На этом посту он сменил Собура Муродова, освобожденного от должности в начале июня в ходе посещения области президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Одновременно сообщается о назначении прокурором Куйичирчикского района Абдумалика Абдуганиевича Кулдошева и начальником налоговой инспекции района Шухратали Тоировича Имомова.

На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Ахангаранского района Ташкентской области был также утвержден новый хоким района, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Уктам Мингбоевич Турсунов, возглавлявший район с июля 2017 года, покинул пост в связи с переходом на другую должность. Новым хокимом стал Абдувохид Тухтабоевич Турдибоев.

4 июня был освобожден от должности хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов. И. о. хокима региона стал Рустам Холматов, ранее работавший первым замхокима области.