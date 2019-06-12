Во время пребывания в областях Узбекистана гражданам с постоянной пропиской в Ташкенте не обязательно вставать на учет по месту проживания. Об этом заявил начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Бадриддин Шорихсиев на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций в понедельник.

Согласно статье 223 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил паспортной системы), штраф за допущение проживания без паспортов или без прописки составляет 5 минимальных размеров заработной платы.

Но это правило, как выяснилось, распространяется только на жителей областей республики, пребывающих в Ташкенте или Ташкентской области. Если длительность их пребывания в столичном регионе превышает пять дней, то им необходимо встать на учет по месту пребывания.

«Из-за того, что Ташкент и Ташкентская область — это отдельный регион, был поставлен этот вопрос [постановки на учет]. В других областях этого нет, на учет не ставят», — сказал Бадриддин Шорихсиев.

С начала года постоянную прописку в Ташкенте получили 16,8 тысячи человек, в Ташкентской области — 6411. За этот период временно зарегистрированы в Ташкенте 83,6 тысячи человек, в Ташкентской области — 13,7 тысячи.

При этом только по Ташкенту к административной ответственности были привлечены 586,35 тысячи человек, нарушивших паспортно-визовый режим, в том числе 120 тысяч — за отсутствие временной регистрации по месту жительства.

Во вторник общенациональное движение «Юксалиш» предложило заменить прописку в Ташкенте и Ташкентской области упрощенной регистрацией.