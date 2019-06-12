Выбор будущей профессии становится одним из важнейших вопросов в жизни старшеклассников и их родителей. Перед каждым выпускником школы, лицея, колледжа или университета стоит вопрос: «Куда пойти учиться, чтобы быть востребованным и получать достойный доход?»
Компания Neo-Consulting приглашает желающих на закрытую образовательную встречу с экспертами в области международного бизнеса, туризма и гостеприимства.
Гостем встречи будет представитель приемной комиссии BHMS и координатор учебных программ университета — Oльга Мышалова.
Семь причин, почему Школа бизнеса и гостеприимства в Швейцарии может стать ступенью успешной карьеры:
- Первая частная школа бизнеса и гостеприимства в Швейцарии.
- Программы обучения разработаны совместно с английским университетом Robert Gordon University.
- Выпускники школы работают в ведущих ресторанах, отелях и крупных компаниях мира.
- Школа имеет собственное агентство по трудоустройству выпускников.
- Школа имеет мировую аккредитацию, включая EduQua.
- Школа входит в Benedict International Education Group.
- Стоимость обучения на 30% ниже, чем в других школах Швейцарии.
Business and Hospitality Management School — это:
- доступная цена;
- обучение три года;
- диплом двух вузов;
- три оплачиваемые стажировки;
- изучение дополнительных языков;
- гарантия трудоустройства.
Встреча организовывается совместно с компанией Neo-Consulting.
Кому это будет интересно: выпускникам колледжей, лицеев, школ, университетов и их родителям.
Дата и место проведения: 18 июня, место проведения будет доступно после подтверждения регистрации.
Мероприятие закрытое, вход только по приглашениям.
Обязательно нужно предварительно зарегистрироваться на образовательную встречу в офисе компании Neo-Consulting.
Neo-Consulting на протяжении восьми лет предоставляет квалифицированную консультационную поддержку в области образования за рубежом.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−886−57−77, (+998) 71−256−41−95
Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Юсуф Хос Ходжиб, 43
Ориентир: посольство Италии, ст. метро «Космонавты»
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