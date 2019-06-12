Выбор будущей профессии становится одним из важнейших вопросов в жизни старшеклассников и их родителей. Перед каждым выпускником школы, лицея, колледжа или университета стоит вопрос: «Куда пойти учиться, чтобы быть востребованным и получать достойный доход?»

Компания Neo-Consulting приглашает желающих на закрытую образовательную встречу с экспертами в области международного бизнеса, туризма и гостеприимства.

Гостем встречи будет представитель приемной комиссии BHMS и координатор учебных программ университета — Oльга Мышалова.





Семь причин, почему Школа бизнеса и гостеприимства в Швейцарии может стать ступенью успешной карьеры:

Первая частная школа бизнеса и гостеприимства в Швейцарии. Программы обучения разработаны совместно с английским университетом Robert Gordon University. Выпускники школы работают в ведущих ресторанах, отелях и крупных компаниях мира. Школа имеет собственное агентство по трудоустройству выпускников. Школа имеет мировую аккредитацию, включая EduQua. Школа входит в Benedict International Education Group. Стоимость обучения на 30% ниже, чем в других школах Швейцарии.

Business and Hospitality Management School — это:

доступная цена;

обучение три года;

диплом двух вузов;

три оплачиваемые стажировки;

изучение дополнительных языков;

гарантия трудоустройства.





Встреча организовывается совместно с компанией Neo-Consulting.

Кому это будет интересно: выпускникам колледжей, лицеев, школ, университетов и их родителям.

Дата и место проведения: 18 июня, место проведения будет доступно после подтверждения регистрации.

Мероприятие закрытое, вход только по приглашениям.

Обязательно нужно предварительно зарегистрироваться на образовательную встречу в офисе компании Neo-Consulting.

Neo-Consulting на протяжении восьми лет предоставляет квалифицированную консультационную поддержку в области образования за рубежом.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−886−57−77, (+998) 71−256−41−95

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Юсуф Хос Ходжиб, 43

Ориентир: посольство Италии, ст. метро «Космонавты»

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