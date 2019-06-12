Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал в Facebook новый порядок приема детей в часть столичных школ, пользующихся повышенным спросом, который вступает в силу с нового учебного года.
Как мы уже писали, в 2019/2020 учебном году, согласно постановлению правительства, прием детей в 81 государственную школу Ташкента (список) будет осуществляться только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг. В дальнейшем планируется распространить новый порядок на всю страну.
Приоритет при приеме будет отдаваться детям школьного возраста, проживающим в пределах микроучастка, за которым закреплена школа. Они будут приниматься по так называемой основной квоте. Для детей, проживающих за пределами микроучастка, либо не достигших возраста приема в школу, а также с недостаточным уровнем владения языком обучения, вводится дополнительная квота, с оплатой при приеме минимум 10 минимальных размеров зарплаты.
«Ежегодно от разных лиц, работающих в различных „важных и влиятельных“ организациях, поступают „убедительные просьбы“ устроить детей в „престижные школы“ города Ташкента», — сообщил министр. Директор одной из школ сообщила, что в прошлом году устроить детей «по звонку» пытались более 100 раз.
Родители платили посредникам и нечестным сотрудникам системы образования «известные ставки», в том числе в виде строительных материалов и прочего, отметил глава МНО.
«Самое худшее, что из-за такого положения дел страдали те, кто, проживая в микроучастке школы, не мог зачислить своего ребенка в эту школу. И всегда крайними были директора школ. Даже если кто-то устроил своего ребенка без оплаты, но с „нажимом сверху“ или другими „силовыми или запугивающими“ способами», — пишет Шерзод Шерматов.
Из приложенной к записи министра таблицы видно, что число учащихся в восьми школах Ташкента (их номера не называются) превышает их вместимость более чем в два раза. «То есть даже в двух сменах невозможно организовать нормальный учебный процесс», — отметил руководитель МНО.
Около 70−90% первоклассников в прошлом году, по данным министра, были приняты из других микроучастков, из них немалая часть «по звонку».
«Теперь этого „телефонного права“ не будет! Директора этих школ не смогут никого устроить по своему усмотрению, поэтому к ним обращаться бесполезно. Да и к нам тоже!», — заверил министр.
Принятию постановления о новом порядке приема предшествовали изучение жалоб и обращений общественности, мнений в социальных сетях и СМИ, анализ зарубежного опыта и обсуждения с экспертами и директорами школ, сообщил министр. Изменения позволят сбалансировать загруженность школ, снизить коррупцию и направить средства на стимулирование учителей, добавил он.
«У родителей всегда есть выбор: можно устроить ребенка в близлежащую школу без всяких проблем и оплаты. А там можно и активно участвовать в деятельности наблюдательного совета школы, чтобы усилить ответственность директора за качество обучения», — отмечает Шерзод Шерматов.
На днях в интернете распространился снимок, на которой указаны ставки приема в столичные школы, разбитые на пять категорий (от 10 до 50 МРЗП). В пресс-службе МНО в ответ на запрос «Газеты.uz» категорически опровергли подлинность этой таблицы.
«Наблюдательные советы 81 школы проведут собрания и определят, какая сумма будет установлена для их школы», — подчеркнули в министерстве.
Bul Kud
Umid Gafurov's Blog
Многие пишут, что теперь стало хорошо в школах — теперь деньги за устройство ребёнка в школу будут брать официально, а деньги направят на саму школу.
Несомненно гораздо лучше, когда деньги идут не в чей-либо карман, а государству. Тут я согласен.
Недовольство мое заключается в том, что государство в открытую говорит: по умолчанию никому нельзя, но если заплатите то можно. Прямое поощрение деления общества на классы: бедных и богатых.
Точно такую же ситуацию мы видели с тонировкой. По умолчанию — тонировка не отвечает правилам безопасности. Вдруг там террорист? Но если 2000 долларов заплатить, то пусть хоть Бен Ладен внутри, ему можно.
Или вот. В Узбекистане ежегодно 1 млн абитуриентов. Одному нехватило 1 балла и он не смог поступить в универ — места нет, а тот кто заплатит 500 млн сумов может — для него специальные места. Пусть даже он в сумме 1 балл набрал.
Теперь дети вырастают с абсолютной уверенностью, что за деньги можно будет решить всё.
Понятно, что желающих заплатить за своего ребенка не мало, но легализация коррупции это разве решение?
Раз нельзя — то нельзя всем. Раз можно, то можно всем.
Директор школы взятку взял? Посадить его в тюрьму. Всё.
Почему вообще есть понятие: плохая школа и хорошая школа? Почему нельзя искоренить именно это явление? Родители не просто так ведь нехотят отдавать ребенка в школу, которая через дорогу от дома. Они не уверены в качестве этой школы. Не уверены, что их ребенок получит нормальное образование. Поэтому ищут по городу другие варианты. Во вред своему времени и своему карману. Разве жители отдельных районов виноваты, что их школы в таком состоянии?
Сейчас получается, что люди будут платить за “хорошую“ школу, эта школа будет развиваться еще больше, так как деньги направляются на развитие.
Через 10 лет что будет? У нас бугут мегаразвитые школы, где учатся 5000 детей и недоразвитые школы, где учатся бедняки?
В конечном итоге для народа ничего ведь не поменялось. Просто деньги будут идти в казну. Просто богатые будут чувствовать себя увереннее.
В школах и вузах вводят форму, чтобы учащиеся были социально равными на вид, но одновременно с этим, богатые получают привилегии. Официально.
В судебной системе тоже есть коррупция. Ну давайте узаконим её тоже. Убил человека? В тюрьму. Или заплати 200 минималок и свободен. Я утрирую? Хм, ок. Но разницы большой не вижу.
Перед законом все должны равны. Конституция не написана только для бедных или богатых.
Ну а легализация взяток в школах, это конечно хорошо. Молодцы.
P.S. Кстати, новый закон как-то помогает детям-гениям, которые реально готовы в 4 года пойти школу а в 10 лет окончить её? В мире немало случаев, когда в 15 лет дети заканчивают университеты. У нас как? Или гений без денег уже не гений?
P.P.S: Ответ представителя МНО:
Зачем забирать детство у ребенка? В 5 лет еще ребенок дошкольного возраста
P.P.P.S:
Не хочу называть себя гением, но в 5-м классе, мы решали задачи по математике для 6 и 7 классов. Нас было четверо в классе. Соревновались между собой. Уверен, в каждом классе есть такие ребята. Была бы нормальная система, директор школы сам бы перевел нас в 6 или 7 класс. Двое ребят перевелись в другую школу, классом выше. (Они окончили школу раньше нас и поступили в вузы тоже раньше нас. Один из них вообще взял первое место грант, набрав рекордные баллы)
Соревноваться было уже не с кем. В итоге, в 6-7 классе я забил на математику, а в 8 и 9 классе уже не понимал алгебру. Мозг в свое время потерял всякий интерес к решению математических задач. Закончилось всё тем, что после школы мне пришлось повторять всю школьную программу, чтобы поступить в университет, где вся школьная программа началась по новой.. на первом уроке английского мы изучали глагол TO BE!!!