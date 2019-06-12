Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал в Facebook новый порядок приема детей в часть столичных школ, пользующихся повышенным спросом, который вступает в силу с нового учебного года.

Как мы уже писали, в 2019/2020 учебном году, согласно постановлению правительства, прием детей в 81 государственную школу Ташкента (список) будет осуществляться только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг. В дальнейшем планируется распространить новый порядок на всю страну.

Приоритет при приеме будет отдаваться детям школьного возраста, проживающим в пределах микроучастка, за которым закреплена школа. Они будут приниматься по так называемой основной квоте. Для детей, проживающих за пределами микроучастка, либо не достигших возраста приема в школу, а также с недостаточным уровнем владения языком обучения, вводится дополнительная квота, с оплатой при приеме минимум 10 минимальных размеров зарплаты.

«Ежегодно от разных лиц, работающих в различных „важных и влиятельных“ организациях, поступают „убедительные просьбы“ устроить детей в „престижные школы“ города Ташкента», — сообщил министр. Директор одной из школ сообщила, что в прошлом году устроить детей «по звонку» пытались более 100 раз.

Родители платили посредникам и нечестным сотрудникам системы образования «известные ставки», в том числе в виде строительных материалов и прочего, отметил глава МНО.

«Самое худшее, что из-за такого положения дел страдали те, кто, проживая в микроучастке школы, не мог зачислить своего ребенка в эту школу. И всегда крайними были директора школ. Даже если кто-то устроил своего ребенка без оплаты, но с „нажимом сверху“ или другими „силовыми или запугивающими“ способами», — пишет Шерзод Шерматов.

Из приложенной к записи министра таблицы видно, что число учащихся в восьми школах Ташкента (их номера не называются) превышает их вместимость более чем в два раза. «То есть даже в двух сменах невозможно организовать нормальный учебный процесс», — отметил руководитель МНО.

Около 70−90% первоклассников в прошлом году, по данным министра, были приняты из других микроучастков, из них немалая часть «по звонку».

«Теперь этого „телефонного права“ не будет! Директора этих школ не смогут никого устроить по своему усмотрению, поэтому к ним обращаться бесполезно. Да и к нам тоже!», — заверил министр.

Принятию постановления о новом порядке приема предшествовали изучение жалоб и обращений общественности, мнений в социальных сетях и СМИ, анализ зарубежного опыта и обсуждения с экспертами и директорами школ, сообщил министр. Изменения позволят сбалансировать загруженность школ, снизить коррупцию и направить средства на стимулирование учителей, добавил он.

«У родителей всегда есть выбор: можно устроить ребенка в близлежащую школу без всяких проблем и оплаты. А там можно и активно участвовать в деятельности наблюдательного совета школы, чтобы усилить ответственность директора за качество обучения», — отмечает Шерзод Шерматов.

На днях в интернете распространился снимок, на которой указаны ставки приема в столичные школы, разбитые на пять категорий (от 10 до 50 МРЗП). В пресс-службе МНО в ответ на запрос «Газеты.uz» категорически опровергли подлинность этой таблицы.

«Наблюдательные советы 81 школы проведут собрания и определят, какая сумма будет установлена для их школы», — подчеркнули в министерстве.