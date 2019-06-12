Специальная инспекция при Ассоциации футбола Узбекистана опубликовала итоги расследования об организации договорных матчей. Главный тренер «Иттифок-Бухара» Шерзод Сатторов пожизненно отстранен от футбольной деятельности за организацию договорных игр, а руководитель «Зарангари» Фуркат Таиров оштрафован на 20 млн сумов и отстранен на один год за дачу ложных показаний.

Как сообщила пресс-служба АФУ, Фуркат Таиров и Шерзод Саттаров «выдали сами себя, направив письмо руководству Профессиональной футбольной лиги Узбекистана (ПФЛ)». В письме отмечается, что пятеро футболистов клуба «Зарангари» подозреваются в участии договорных матчах.

Позднее стало известно, что руководство клуба таким образом пыталось отстранить от команды игроков, которые не соглашались участвовать в договорных матчах.

Глава футбольного клуба «Зарангари» Фуркат Таиров заявил игрокам, что в клубе возникли финансовые проблемы, и что теперь за всю работу команды будет нести ответственность Шерзод Сатторов. Футболисты «Зарангари» потребовали, чтобы Таиров отчитался по финансовым вопросам.

«На этой почве и возникла проблема. Позднее Сатторов заявил, что сам решит все проблемы и при необходимости сможет привлечь новых игроков в команду, не дожидаясь открытия трансферного окна. По его словам, футболисты, которые хотят заработать летом деньги помимо заработной платы, могут участвовать в тотализаторе», — говорится в заявлении.

Специальная инспекция опросила всех участников дела и выяснила, что Таиров и Сатторов хотели при помощи ПФЛ отстранить игроков, отказавшихся участвовать в тотализаторе.

Кроме того, АФУ сообщило руководству школы, в которой Сатторов преподает физкультуру, о своем решении, посчитав, что «с молодым поколением не должны работать такие люди».

Если в ходе дальнейших расследований будет установлено, что Фуркат Таиров участвовал в договорных играх, то его наказание может быть ужесточено.