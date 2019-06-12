5 июня в 19:50 на улице Фаргона йули в Мирабадском районе Ташкента произошел инцидент с поножовщиной, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана. Видео конфликта попало в интернет.

На стоянке кафе Osiyo Burger Б. К. на автомобиле Nexia-3 намеренно сбил И. Д., с которым у него ранее была ссора. Затем К. К., брат Б. К., нанес несколько ножевых ранений в разные части тела И. Д.

Согласно данным Ташкентского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, у И. Д. обнаружены «трахоорбитальное повреждение, повреждение правой части печени, колото-резаная рана в правой стороне брюшной стенки, колото-резаная рана правой части области спины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом носа, многочисленные порезы лица, колото-резаная рана в левой грудной клетке, колото-резаная рана указательного пальца левой руки».

7 июня Б. К и К. О. (оба 1992 г. р.) были привлечены к делу в качестве подозреваемых. На следующий день им предъявлено обвинение по пункту «л» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть из хулиганских побуждений). Они взяты под стражу.

Оперативно-следственным путем проверяются другие лица, причастные и непосредственно участвовавшие в преступлении. Назначены необходимые экспертизы. Следствие ведет Отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкенте.