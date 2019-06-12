Проект постановления Кабинета Министров о защите домашних и безнадзорных животных от жестокого обращения и создании приютов их содержания опубликован для общественного обсуждения. Документ разработан Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.

Предлагается реорганизовать отряды по отлову безнадзорных животных в службу спасения безнадзорных животных Главного управления по благоустройству при хокимиятах, а также выделить земельные участки для строительства специализированных приютов.

Сами приюты могут быть государственными, муниципальными или частными. Предлагается поощрять спонсорские вложения отдельных граждан на строительство приютов и создание условий содержания безнадзорных животных.

При отлове безнадзорных животных бригады службы, как ожидается, будут применять наименее травмирующие методы — сетки, сачки, ловушки, пищевые приманки. Сотрудников обяжут передавать животных в приют в течение суток с момента отлова для последующего поиска новых владельцев или возвращения прежним.

В проекте предусмотрен запрет на ловлю животных в присутствии несовершеннолетних, исключение — поведение животных, угрожающее жизни и здоровью людей. Присваивать, продавать, передавать частным лицам, изымать животных из квартир граждан без согласия собственника также планируется запретить.

Отлов намечено проводить по заявкам организаций и граждан в соответствии с графиком Главного управления по благоустройству хокимиятов. Если животное создает опасность для дорожного движения, проявляет агрессию к человеку или другим животным или напало на человека, — возможен отлов вне графика.

Служба спасения, как ожидается, будет проводить чипирование и стерилизацию домашних и безнадзорных животных для контроля над популяцией и учета животных.

Проект предусматривает введение в образовательных учреждениях программы по экологическому воспитанию и гуманному отношению к животным и растениям.

Обсудить и внести предложения в проект можно до 26 июня.