Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов в интервью изданию Daryo сообщил, что запланированное введение обязательной школьной формы с нового учебного года будет отложено. Ожидается, что в ближайшее время выйдет постановление правительства об этом.

«Форму можно много обсуждать. И положительные стороны, и отрицательные. Однако нельзя торопиться, как это происходит у нас. В прошлом году форма была не обязательной, а добровольной. Если мы сделаем ее обязательной с нового учебного года, то поспешим», — сказал министр.

По его словам, пошив формы для учащихся 1−11-х классов представляет собой огромный объем работы, и есть вопросы по тому, сможет ли текстильная промышленность страны осилить его.

«Мы готовим дополнительное предложение в Кабинет Министров — о внесении изменений в постановление. Родители могут не беспокоиться, постановление выйдет в скором времени. С нового учебного года форма не будет обязательной. Школьная форма будет внедряться поэтапно», — отметил Шерзод Шерматов.

С предложением ввести единую школьную форму в августе 2017 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил недопустимость ситуаций, когда ученики оценивают друг друга по одежде и на этой основе возникают конфликты.

Через год правительство приняло постановления, которым были утверждены образцы формы и срок ее ввода — с 2019/2020 учебного года.

В мае этого года дочь главы государства Саида Мирзиёева, являющаяся заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций, назвала ввод обязательной формы преждевременным, заявив, что в первую очередь нужно устранить имеющиеся в школах недостатки.