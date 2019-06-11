10 июня состоялась встреча делегации ИКРЧС во главе с исполнительным директором Айманом Амином Седжини и руководства ЧАБ «Трастбанк». Стороны встретились в рамках укрепления сотрудничества с финансовыми институтами группы ИБР во исполнение постановления президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сотрудничества с международными и зарубежными финансовыми институтами» и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года «О мерах по дальнейшему развитию сотрудничества с группой Исламского банка развития и фондами Арабской координационной группы».

Сотрудничество между «Трастбанком» и ИКРЧС начато в прошедшем году. 9 июля 2018 года в ходе визита делегации «Трастбанка» в Джидду было подписано двустороннее соглашение о выделении линии финансирования на сумму 7 млн долларов США. К настоящему времени данная линия успешно освоена.





За счет средств выделенной линии профинансирован ряд инвестиционных проектов в области промышленного производства. В том числе были выделены деньги для выпуска кабельной продукции, производства электроники, строительства и производства бытовой техники. Создано более 50 новых рабочих мест.

«Сегодня Исламская корпорация по развитию частного сектора является одним из ключевых партнеров „Трастбанка“ на международном уровне. За последние 25 лет банк занял видное место на рынке финансовых услуг. В частности, создал большую клиентскую базу, включающую 11 филиалов, обслуживающих население и субъекты предпринимательства по всей стране. Линия финансирования, предоставленная ИКРЧС, позволила частному акционерному банку „Трастбанк“ выйти на новый этап в развитии международного бизнеса. Данная встреча придаст особый импульс дальнейшей совместной работе „Трастбанк“ и ИКРЧС, позволит приступить к реализации новых совместных проектов и несомненно будет способствовать увеличению услуг, оказываемых банком в сфере развития предпринимательства и малого бизнеса, а также созданию новых рабочих мест в стране», — отметил Сардор Нормухамедов, председатель правления «Трастбанка».

В ходе встречи были подведены итоги деятельности «Трастбанка» в 2018 году, а также озвучены планы по расширению сотрудничества на международном рынке в ближайшее время.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании и дальнейшим сотрудничестве между «Трастбанком» и Исламской корпорацией по развитию частного сектора.

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