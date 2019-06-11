Проблемы и недостатки при выдаче заграничных паспортов в Узбекистане наблюдаются из-за нехватки оборудования. Об этом сообщил начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Бадриддин Шорихсиев на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций в понедельник.

Загранпаспорта в республике начали выдавать с 4 января. За это время документ получили более 312 тысяч граждан. При этом в 2015—2018 годах двухлетний стикер, разрешающий выезд за границу, получали ежегодно в среднем около 200 тысяч граждан, сообщил руководитель главного управления. Новый загранпаспорт выдается сроком до 10 лет.

«Были определенные проблемы и недостатки. Одна из главных причин — вопрос техники. Наша техника завозится из Германии. В Ташкенте сейчас установлено 12 единиц оборудования, в Андижане — 5, в Бухаре — 2, в Джизаке — 1, в Кашкадарье — 2, в Навои — 1, в Намангане — 2, в Самарканде — 3, в Сурхандарье — 1, в Сырдарье — 1, в Ташкентской области — 5, в Фергане — 2, в Хорезме — 1, в Каракалпакстане — 1 (всего 39 — ред.)», — отметил Бадриддин Шорихсиев.

В связи с большим числом желающих получить документ «возникли некоторые проблемы со своевременной выдачей загранпаспортов. Если мы раньше фотографировали в день 70 граждан для паспортов, то нам пришлось увеличить эту цифру до 300 человек».

Государственный центр персонализации (ГЦП) при Кабинете Министров предоставил МВД дополнительно 20 единиц оборудования для оформления загранпаспортов. До конца сентября планируется обеспечить системой для выдачи заграничных документов 245 районов Узбекистана.

«Думаю, в течение одного-двух месяцев мы наладим нормальную работу системы, и проблем не будет», — сказал глава ГУМиОГ МВД.

Ранее на нехватку оборудования для оформления загранпаспортов, нарушение сроков их выдачи, отсутствие мобильных станций и другие проблемы указывал Сенат Олий Мажлиса.