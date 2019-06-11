14 сентября в Ташкенте в рамках форума «Жизнь без границ» школы бизнеса «Синергия» выступит легендарный Ник Вуйчич — человек, у которого миллионы людей во всем мире учатся быть счастливыми.

Ник Вуйчич выступает около 250 раз в год. Его речами вдохновляются миллионы людей со всего мира. Среди них лидеры мнений, люди с особыми потребностями, дети и даже президенты — у него были встречи с 13 главами государств. Его жизнь и сила воли не оставляют равнодушным ни одного человека, а широта мышления мотивирует на личностное развитие.

Ник Вуйчич появился на свет без конечностей. Даже близкие люди в своих смелых мечтах не могли представить, что пройдут годы, и он станет живой легендой, чей пример будет вдохновлять людей во всем мире.

Сегодня Ник Вуйчич — один из наиболее известных мотивационных ораторов, директор некоммерческой организации «Жизнь без конечностей», созданной для помощи инвалидам, автор мега-бестселлеров «Жизнь без границ», «Неудержимый» и «Будь сильным».

Аудитория Вуйчича насчитывает свыше восьми миллионов человек, люди мечтают встретиться с ним, а сотни его поклонников ежегодно летают в другие страны на его выступления.

Возможность встретиться с Ником Вуйчичом и получить колоссальный заряд вдохновения теперь есть и у жителей Ташкента. Это будет не просто мастер-класс, а день, который изменит жизнь тысячи людей. Его выступление позволит увидеть решение даже сквозь призму глубокого отчаяния. Вуйчич, как никто другой, достоин быть примером для подражания. Ведь этот всемирно любимый уникум — человек, который смог стать успешным вопреки всему.

На личном примере Ника Вуйчича слушатели:

научатся мечтать по-крупному и воплощать эти мечты;

поймут, как избавиться от внутренних ограничений мышления и страхов;

перестанут откладывать важное и начнут менять свою жизнь к лучшему.





Нику Вуйчичу 36 лет. Он родился в Австралии, сейчас живет в Лос-Анджелесе. Получил два высших образования, научился печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, играет в гольф, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду.

Миссия Ника — помогать другим людям. Помимо писательской деятельности и ораторства, он уделяет много времени развитию фонда Life Without Limbs («Жизнь без конечностей»). Эта организация помогает людям, которые, как и Ник, имеют врожденный синдром тетраамелии, а также тем, кто потерял руки и ноги из-за несчастного случая или болезни.

Также Ник Вуйчич — любящий муж и счастливый отец четверых детей. И он не только живет полноценной насыщенной жизнью, но и помогает другим людям обрести веру, надежду и любовь.

Спикеры форума «Жизнь без границ» в Ташкенте:

Ник Вуйчич — мотивационный оратор, меценат писатель и певец;

мотивационный оратор, меценат писатель и певец; Георгий Аветов — эксперт в области образования в России;

эксперт в области образования в России; Алишер Файзуллаев — профессор, эксперт в переговорах;

профессор, эксперт в переговорах; Дмитрий Юрков — генеральный директор Synergy Digital;

генеральный директор Synergy Digital; Гил Петерсил — эксперт по нетворкингу, основатель компании MeetPartners;

эксперт по нетворкингу, основатель компании MeetPartners; Инди Гогохия — эксперт в области продвижения в Instagram.

Стоимость билетов: от 450 тысяч сумов

Дата проведения: 14 сентября

Получить подробную информацию о форуме, стоимости билетов и приобрести их можно на по ссылке.

Телефон: (+998) 94−632−05−00

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор, дом 1, государственный теннисный клуб «Юнусабад-Теннис»

"Газета.uz" — генеральный информационный партнер форума «Жизнь без границ» в Ташкенте.