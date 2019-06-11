Уголовное дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено, объявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как сообщает издание, дело прекращено по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сообщил министр.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — добавил Владимир Колокольцев.

«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заявил министр внутренних дел.

Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Иван Голунов заявил, что наркотики ему были подброшены. В Москве и других городах России прошла беспрецедентная акция в поддержу журналиста — у здания Главного управления МВД РФ по Москве круглосуточно шли одиночные пикеты.