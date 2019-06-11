В апреле на ежегодной выставке BankExpo InfinBank представил мобильное приложение, которое облегчает привычные денежные операции. Через него можно переводить суммы в национальной валюте с помощью электронного кошелька без комиссии, получать проценты от онлайн-вклада, пользоваться экспресс-переводом и брать онлайн-кредит.

1 июня InfinBank сообщил о старте нового продукта. Современный подход к кредиту без поручителей, справок о доходах, без очередей и длительного ожидания решения — услуга, которая демонстрирует прогрессивность мышления сотрудников банка. Для получения кредита до 8 млн сумов понадобятся только интернет и активная карта UzCard.

Для этого нужно скачать мобильное приложение InfinBank из Google Play или App Store, зарегистрироваться, отправить заявку. Решение будет принято автоматически в течение нескольких часов.





За держателей сумовой карты InfinBank, куда и будет зачислен кредитный лимит, система автоматически заполнит необходимые поля, кроме желаемой суммы кредита и данных о платежеспособности. Клиенты, не имеющие карты InfinBank, оставляют в приложении заявку на ее открытие также в режиме онлайн. Физический эквивалент карты можно будет забрать в филиале банка по месту регистрации клиента в удобное время.

В качестве карты, используемой для автопогашения кредита, клиент может указать карту любого другого банка Узбекистана.

Особенностью онлайн-кредита InfinBank является возобновляемый кредитный лимит. Финансовый термин таит в себе заботу и удобство для клиента. По мере погашения сумма восстанавливается, и в рамках определенного кредитного лимита можно вновь использовать деньги.

Преимущества онлайн-кредита от InfinBank очевидны: однократное обращение, начисление процентов только на использованную часть кредитного лимита, отсутствие необходимости отчитываться банку о целях трат и в рамках акции льготный беспроцентный период первые 25 дней с 1 июня по 1 сентября.

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