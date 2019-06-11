В апреле на ежегодной выставке BankExpo InfinBank представил мобильное приложение, которое облегчает привычные денежные операции. Через него можно переводить суммы в национальной валюте с помощью электронного кошелька без комиссии, получать проценты от онлайн-вклада, пользоваться экспресс-переводом и брать онлайн-кредит.
1 июня InfinBank сообщил о старте нового продукта. Современный подход к кредиту без поручителей, справок о доходах, без очередей и длительного ожидания решения — услуга, которая демонстрирует прогрессивность мышления сотрудников банка. Для получения кредита до 8 млн сумов понадобятся только интернет и активная карта UzCard.
Для этого нужно скачать мобильное приложение InfinBank из Google Play или App Store, зарегистрироваться, отправить заявку. Решение будет принято автоматически в течение нескольких часов.
За держателей сумовой карты InfinBank, куда и будет зачислен кредитный лимит, система автоматически заполнит необходимые поля, кроме желаемой суммы кредита и данных о платежеспособности. Клиенты, не имеющие карты InfinBank, оставляют в приложении заявку на ее открытие также в режиме онлайн. Физический эквивалент карты можно будет забрать в филиале банка по месту регистрации клиента в удобное время.
В качестве карты, используемой для автопогашения кредита, клиент может указать карту любого другого банка Узбекистана.
Особенностью онлайн-кредита InfinBank является возобновляемый кредитный лимит. Финансовый термин таит в себе заботу и удобство для клиента. По мере погашения сумма восстанавливается, и в рамках определенного кредитного лимита можно вновь использовать деньги.
Преимущества онлайн-кредита от InfinBank очевидны: однократное обращение, начисление процентов только на использованную часть кредитного лимита, отсутствие необходимости отчитываться банку о целях трат и в рамках акции льготный беспроцентный период первые 25 дней с 1 июня по 1 сентября.
На правах рекламы.
Рустам Маннанов
Скачал приложение. Решил попробовать оформить онлайн кредит, хотя особой необходимости в кредите не было. Просто было очень интересно попробовать оформить кредит онлайн в рядах первых. Указал все данные, полностью и подробно заполнил форму (при этом указал достаточную сумму з/п по факту для кредита и указал наличие имущества по факту — две недвижимости и один легковой автотранспорт). В итоге хотел отправить заявку — приложение выдало ошибку. Ладно, в принципе, приложение новое, еще есть недочеты. Обратился в службу поддержки — оперативно помогли. Отправил заявку в итоге. Приложение уведомило, что ответ будет предоставлен в течение 24 часов. В течение 6 часов банк отказал в выдаче кредита. Обратился в банк за разъяснениями — в банке ответили, что заполняя форму я согласился с публичной офертой, где указано, что я не буду иметь никаких претензий к банку по мотивам отказа. Но вежливый сотрудник банка объяснил мне, что процесс одобрения заявки на кредит осуществляется автоматизированным способом без человеческого участия, т.е. как я понял — компьютерная программа сама решает кому выдавать кредит, а кому нет и банкиры не влияют на процесс одобрения кредита. Одним словом впечатления от данного инновационного продукта у меня остались не самые лучшие. Какой-то компьютер решил, что я не могу взять 5 млн. сумов овердрафт кредита, в то время как зарплата в месяц была указана 3,8 млн. сум (работаю на двух работах), была указана инфо о двух недвижимых имуществах и о личном автотранспорте. Не знаю какими критериями руководствовалась программа.. Однако факт — программа отказала мне в кредите. Ну и ладно. Более того, рекомендовал данный продукт знакомому. Он так же отправил заявку и так же получил отказ. Это мое личное мнение, основанное на собственном опыте. Просто делюсь с окружающими своим мнением. Никоим образом не хочу отрицательно повлиять на авторитет банка.