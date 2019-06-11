Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июня принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом Сумой Чакрабарти, сообщила пресс-служба главы государства. Это третий визит главы банка в республику за последние два года.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы ускорения инвестиционных проектов и освоения кредитов, расширения содействия ЕБРР в продвижении экономических реформ Узбекистана, формирования благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.

Стороны уделили внимание созданию и подготовке первого заседания Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана.

Напомним, совет создается при содействии ЕБРР. В него войдут представители крупных иностранных предприятий, работающих в Узбекистане. Этот орган позволит эффективно решать проблемы и вопросы, связанные с их деятельностью.

Сума Чакрабарти подтвердил приверженность ЕБРР продолжению поддержки и партнерства с Узбекистаном.

На данный момент Узбекистан и ЕБРР подписали и ведут подготовку инвестиционных проектов по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в регионах с привлечением кредитов на сумму более 600 млн долларов. Вложены инвестиции в проекты частного сектора на сумму свыше 100 млн долларов. Прорабатываются социально значимые программы и проекты на сумму порядка 800 млн долларов.