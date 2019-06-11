Южнокорейская компания KT поставит и оснастит более 2800 учебно-компьютерными классами 2766 общеобразовательных школ Узбекистана. Контракт о поставках подписали министр народного образования Шерзод Шерматов и президент KT Ю Енг Парк 7 июня, сообщила пресс-служба МНО.

KT выиграла тендер на поставку учебно-компьютерных классов в рамках проекта «Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании». Проект финансируется за счет кредита Эксимбанка Кореи в размере 33 млн долларов.

Глава МНО отметил, что этот проект позволит улучшить компьютерную грамотность школьников. До конца года компьютерными классами, как ожидается, будут оснащены порядка 700 школ.