Компания Artel начала сотрудничество с Carrier и Toshiba — ведущими мировыми производителями систем кондиционирования, отопления и вентилирования. Artel будет продвигать промышленные и полупромышленные кондиционеры под брендами Toshiba и Carrier на рынках Узбекистана.





10 июня в Ташкенте прошла торжественная церемония открытия первого шоурума Toshiba и Carrier совместно с компанией Artel.

Carrier

Компания Carrier основана 17 июля в 1902 году и является одним из ведущих производителей инновационных систем кондиционирования, отопления и вентилирования. Также компания Carrier занимает ключевое место по производству экологически чистой продукции, не наносящей урон природе.





Toshiba

Компания Toshiba ведет свою деятельность с 1939 года. Технология Inverter была создана именно в этой компании и широко применяется по всему миру. К примеру, каждый пятый кондиционер в Узбекистане имеет инверторный мотор, который впервые был использован именно в продукции Toshiba.





Продукция Carrier и Toshiba принадлежит к премиум-классу и известна своим невероятно высоким качеством и уровнем комфортабельности. Промышленные и полупромышленные кондиционеры компаний установлены в Сикстинской капелле, паруснике «Крузенштерн», аэропорту «Внуково», Александрийской библиотеке, телецентре «Останкино», японском университете Sofia, Капитолийском музее в Риме и множестве других мест.





На сегодняшний день ведутся переговоры по вопросам производства климатических систем Carrier и Toshiba в Республике Узбекистан.

Новое сотрудничество отчетливо показывает, что компания Artel отвечает мировым стандартам и имеет все условия для сотрудничества с ведущими мировыми компаниями.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−325−55−55

Адрес: Шайхантаурский р-н, ул. Кичик Халка Йули, 2

Ориентир: напротив ресторана «Хувайдо»

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