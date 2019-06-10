Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в международном соревновании по велогонке Six Days of Rose International в Италии. Соревнования проходят 6−11 июня в Фьоренцуола-д'Арда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации велоспорта Узбекистана.





В групповой гонке на 50 человек Ольга Забелинская опередила украинскую спортсменку Ольгу Бирюкову, завоевавшую серебряную медаль, и четырехкратную олимпийскую чемпионку и восьмикратную чемпионку мира из Великобритании Лауру Кенни, которая удостоилась бронзы.

Победа в соревновании добавляет узбекистанской спортсменке 200 очков в счету на Олимпийские игры-2020 в Токио.