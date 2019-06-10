Постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов 7 июня провел встречу с региональным директором Международного комитета Красного Креста (МККК) по странам Евразии Патриком Виалем, сообщила пресс-служба МИДа.

Патрик Виаль отметил, что МККК приветствует решение президента Шавката Мирзиёева о возвращении 156 граждан Узбекистана (48 — женщины и 106 — дети) из Сирии. Глава МККК заявил, что комитет «не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются содержащиеся в лагерях на Ближнем Востоке люди».

По итогам встречи выражена готовность МККК в продолжении совместной работы с Узбекистаном по возвращению соотечественников из зон конфликтов. Комитет также готов помогать в проведении тренингов по повышению квалификации национальных психологов по работе с вернувшимися.

МККК также поможет установить связи между членами семей на основе запросов на поиск близких, предположительно находящихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн заявил, что организация готова сотрудничать с Узбекистаном в возвращении оставшихся детей из Узбекистана, обнаруженных в Ираке и Сирии.