Житель махалли «Арабхона» Навбахорского района Навоийской области И. Э. во время посещения районного медицинского объединения высказал в адрес дежурного врача А. Э. угрозы и оскорбления. Инцидент произошел в январе, однако проверка начата 8 июня, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент был заснят на видео сотрудниками больницы. Врач не обращался с жалобой в органы внутренних дел, однако после распространения видеозаписи принял решение подать заявление в ОВД Навбахорского района. Начата доследственная проверка.

Сообщается, что мужчина обратился в больницу в связи с ухудшением здоровья сына. В приемной их встретил дежурный врач А. Э. Он сообщил, что не является детским врачом, а ребенка сможет осмотреть педиатр после того, как обследует другого пациента. А. Э. по телефону вызвал специалиста.

На видеозаписи видно, как И. Э. угрожает дежурному врачу и высказывает оскорбления, а также хватает врача за ворот.