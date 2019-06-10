Более 312,2 тысячи граждан получили паспорта для выезда за рубеж с момента их внедрения в январе, сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел Узбекистана на пресс-конференции в понедельник.

Оформление загранпаспортов началось с первых рабочих дней нового года в Ташкенте и спустя около недели — во всех административных центрах регионов страны. В мае была упрощена анкета для оформления загранпаспорта.

Кроме того, в этом году по девяти указам президента Шавката Мирзиёева 2072 лица без гражданства были приняты в гражданство Узбекистана. Регулярное рассмотрение обращений о предоставлении гражданства началось в декабре 2016 года, первым указом в гражданство были приняты 179 человек.

С начала года постоянную прописку в Ташкенте получили 16,8 тысячи человек, в Ташкентской области — 6411. За этот период временно зарегистрированы в Ташкенте 83,6 тысячи человек, в Ташкентской области — 13,7 тысячи.

Напомним, с 10 января, согласно обновленной статье 80 Трудового кодекса, отсутствие временной или постоянной прописки перестало быть основанием для отказа в приеме на работу. Кроме того, штраф за допущение проживания без паспортов или без прописки был снижен с 10 до 5 МРЗП.

За минувшие 5 месяцев продлено действие 7898 виз иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Узбекистане.