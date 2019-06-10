Международный инвестиционный форум Doing business with Namangan прошел 7−8 июня в Намангане. Его организаторами выступили Министерство иностранных дел Узбекистана и хокимият Наманганской области, сообщила пресс-служба МИДа.

В форуме приняли участие свыше 500 человек, включая 350 иностранных гостей, в том числе 230 представителей зарубежных деловых кругов из 36 стран, аккредитованных в Узбекистане дипломатического корпуса и иностранных СМИ, а также 18 послов Узбекистана, закрепленных за Наманганской областью.

По итогам двух дней форума заключено 39 соглашений на общую сумму 320 млн долларов. В частности, подписаны соглашения на 50 млн долларов по строительству гостиниц и бизнес-центра, на 40 млн — по добыче полезных ископаемых в Папском районе, на 30 млн долларов — по экспорту текстильной продукции в Россию.

В рамках форума впервые в регионе был запущен интернет-портал для поддержки экспортеров MadeinNamangan.uz, содержащий каталог производителей Узбекистана.