Международный инновационный центр Delta City решено построить в другой части Ташкента, следует из постановления президента Узбекистана от 7 июня (ПП-4355).

Строительство комплекса, изначально названного Hi-Tech City, но позже переименованного, планировалось в Юнусабадском районе на территории между улицами Ифтихор, Амира Темура, Малой кольцевой и Сандиккургон. Сюда входят земельные участки Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр», Международного бизнес-центра, внешнеэкономического объединения «Интерсервис» и частный сектор.

Новым документом большая часть пунктов постановления президента от 4 июля 2018 года (ПП-3833) отменена. Директору Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Дмитрию Ли и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаевву поручено в месячный срок провести переговоры с южнокорейской Posco E&C по переносу проекта Delta City в другую часть столицы.

Как говорится в документе, по инициативе НАПУ на базе дирекции по реализации Delta City создается ГУП InterForum, которое передается в ведение Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Кроме того, создается компания InterHotel, учредителем которой выступает InterForum. При этом НАПУ остается уполномоченным органом по реализации проекта Delta City.

InterForum будет заниматься организацией и проведением международных конгрессно-выставочных мероприятий на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровня. Предприятие также получит права акционера по государственным пакетам акций (долей) в уставных капиталах (фондах) компании «Международный бизнес центр» и НВК «Узэкспоцентр».

В дирекции Delta City «Газете.uz» сообщили, что о причинах переноса места реализации проекта неизвестно, и сослались на новое постановление президента.

«Строительство начато не было. Был подготовлен проект концепции генерального плана Delta City, предварительное технико-экономическое обоснование. Велись переговоры с инвесторами по реализации, не только с корейскими», — рассказал представитель дирекции.

Стоимость Delta City, который планировалось реализовать совместно с POSCO Daewoo, оценивалась в 1,4 млрд долларов. Информации об участии в проекте других инвесторов не было.