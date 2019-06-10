Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июня в телефонном разговоре с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил его с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной и международной повестки.

По предварительным итогам, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,76% избирателей, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Центральный избирательный комитет.

Второе место занял оппозиционный кандидат Амиржан Косанов — 16,02%, депутат нижней палаты парламента от демократической партии «Светлый путь» Дания Еспаева набрала 5,2%. Всего кандидатами в президенты были семь человек.

На выборах проголосовало 77,4% избирателей.