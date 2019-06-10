Бронзовые детали на мраморных досках мемориала «Братские могилы», включая звезды и буквы, были разворованы. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

10 мая появилась публикация о том, что бронзовые детали мемориала были заменены на крашенный пенопласт. Пресс-служба хокимията Ташкента сообщила, что при реконструкции «Братских могил» устаревшие и потерявшие первоначальный вид мраморные плиты были заменены на новые. Администрация отмечала, что это временная мера, которую требует технология работы с мрамором, а бронза вернется на место через две недели.

Издание Hook.report 4 июня обратило внимание, что пластиковые элементы не были обратно заменены на бронзу.

Начальник Управления гражданского обслуживания Ташкента Саид Ибрагимов сообщил, что во время строительства мемориала в 1975 году на плитах действительно были установлены бронзовые буквы. Всего было установлено 103 букв, 13 звезд на мраморных досках 13 городов-героев.

«Ввиду нехватки средств, нехороших людей, эти буквы и звезды городов-героев начали тихо-тихо воровать, снимать, красть. Охрана была из органов внутренних дел Яккасарайского района. Мы подняли все переписи с 2006 по 2012 годы», — сказал он.

Как отметила пресс-служба хокимията, разворовывать объект начали с 2005 года. С того времени профильные службы меняли исчезающие буквы на пластиковые. Уже в 2012 году оставшиеся надписи были полностью заменены на пластик.

Столичная администрация со ссылкой на слова начальника Управления гражданского обслуживания сообщила, что на мраморных плитах все же планируют установить бронзовые детали с названиями городов-героев.