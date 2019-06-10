Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 июня принял посла Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Аллана, завершающего дипломатическую миссию, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили участие узбекской делегации в предстоящей 10−11 июля первой Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

Министр выразил Кристоферу Аллану признательность за его усилия и плодотворную деятельность в качестве посла.

Посол поблагодарил руководство Узбекистана и МИД за содействие в исполнении им обязанностей главы дипмиссии Великобритании.

Кристофер Аллан был назначен послом Великобритании осенью 2015 года.