Азиатский банк развития (АБР) поможет Узбекистану в улучшении инфраструктуры водоснабжения в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши через государственно-частное партнерство (ГЧП), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Меморандум об оказании консультационных услуг по ГЧП для улучшения муниципальной инфраструктуры водоснабжения в этих четырех городах подписали первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Дильшод Азимов и глава постоянного представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

«Мы верим, что проект позволит привлечь высококвалифицированного и опытного частного водного оператора, что будет способствовать улучшению доставки и качества оказания услуг населению этих четырех городов», — сказал Дильшод Азимов.

По словам Синди Малвичини, АБР выступит советником для правительства в подготовке и структурировании проектов водоснабжения и санитарии в этих городах и привлечения частных партнеров к началу 2021 года.

Участие частного сектора может способствовать улучшению работы и управлению существующих систем водоснабжения и санитарии в Узбекистане. Это также поможет привлечь дополнительные инвестиции и международный опыт для поддержки улучшений в секторе, отмечается в сообщении.

В апреле АБР одобрил заём в 105,3 млн долларов для восстановления и расширения региональной системы водоснабжения в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области.