7 июня примерно в 22:10 на Ташкентской малой кольцевой автомобильной дороге в Мирзо-Улугбекском районе (ориентир — кондитерское предприятие Crafers, бывший лакокрасочный завод) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщило ГУВД столицы, 22-летняя Г. И. переходила дорогу в 25 метрах от пешеходного перехода, когда на нее наехал автомобиль Lacetti под управлением 41-летнего Х. Х. Затем машина столкнулась с автомобилем Cobalt (водитель — 49-летний Ю. А.).

Пешеход в результате наезда попала под грузовой автомобиль Shacman, которым управлял 39-летний К. Д. Г. И. и пассажир Lacetti 38-летний О. М. скончались на месте. Пассажир Cobalt 23-летний Ю. А. с телесными повреждениями был госпитализирован. Водителю Lacetti была оказана амбулаторная медицинская помощь, после чего его выписали из больницы.

Предварительной причиной ДТП называется переход пешеходом дороги в неположенном месте. Степень виновности водителя Lacetti будет установлена в ходе следствия.