Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Grand Azia Plus (Oqtepa lavash) и других по факту массового отравления, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 4−7 июня всего 49 граждан, проживающих в Ташкенте, с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения, а также инфекционные больницы №2 и №5.

В ходе проверки установлено, что данные лица до обращения в больницу употребили еду быстрого приготовления («сэндвич», «лаваш» и «пицца») в трех пунктах общественного питания Oqtepa lavash (ООО Grand Azia Plus), расположенных по адресу Учтепинский район, улица Лутфий, Сергелийский район, улица Янги Куйлик, 7б и Сергелийский район, улица Янги Сергели, дом 21.

По данному факту 7 июня прокурор Ташкента в отношении должностных лиц Grand Azia Plus и других возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее иные тяжкие последствия).

Прокуратура Ташкента ведет следствие.

Ранее представители сети Oqtepa lavash написали на Facebook-странице, что компания проводит внутреннее расследование и устанавливает причину инцидента.

«Мы полностью берем на себя вину за случившееся и готовы нести ответственность. Но сейчас важнее всего помочь тем, кто пострадал», — говорится в заявлении компании.





В интервью программе Zamon TV телеканала Sevimli директор Oqtepa lavash Хает Гулямов сообщил, что для это событие стало неожиданным для коллектива компании.

«Во всех наших цехах продукция поступает в точки реализации в готовом виде после переработки, поэтому за 10-летнюю нашу историю таких случаев не наблюдалось. Касательно случаев в Сергели и Куйлюке, ночью 4 июня по причине плохой работы автоматики было временное отключение линии электропередачи. Но пока делать выводы рано», — рассказал он.